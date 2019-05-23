Новости дня

Средний лимит по кредитным картам в РФ в I квартале вырос на 22%

УрБК, Москва, 23.05.2019. Средний лимит по кредитным картам российских банков в I квартале 2019 года вырос на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 56 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



По итогам I квартала текущего года средний лимит по кредитным картам в России достиг 56,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года на 21,6%, а по сравнению с IV кварталом прошлого года — практически на 10%.



Глава «Эквифакса» Олег Лагуткин рассказал, что это является максимальным значением с начала 2016 года.



«Для данного кредитного продукта колебания уровня среднего чека в течение года — вполне естественное явление. Это зачастую зависит от кредитной политики крупнейших эмитентов карт на рынке, периодов проведения специальных акций и программ банков по стимулированию использования карточных продуктов», — заявил О. Лагуткин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: