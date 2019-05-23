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Всероссийская акция «Двойное счастье» впервые пройдет в Академическом районе Екатеринбурга
23 май 2019 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе впервые пройдет всероссийская акция «Двойное счастье». Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
«Мы рассчитываем, что в акции примут участие несколько десятков семей, проживающих как в Академическом, так и в других районах города. Целью мероприятия является встреча мам двойняшек, близнецов и тройняшек, знакомство их не в виртуальной, а в реальной жизни, обмен опытом, общение и знакомство детей», — отметила инициатор мероприятия, жительница Академического района, многодетная мама Инга Щукова.
В программе мероприятия «Двойное счастье» будет организован парад, шоу мыльных пузырей, конкурсы с призами и веселые игры, крио шоу, аквагрим и многое другое. Развлекать детей будут ведущие, среди которых будут уже взрослые двойняшки.
К участию приглашаются все желающие. Мероприятие пройдет 26 мая в 17.00 на площадке между школами №16 и 19.
В «РСГ-Академическое» также отметили, что мероприятие приурочено к 10-летию со дня основания района.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Мы рассчитываем, что в акции примут участие несколько десятков семей, проживающих как в Академическом, так и в других районах города. Целью мероприятия является встреча мам двойняшек, близнецов и тройняшек, знакомство их не в виртуальной, а в реальной жизни, обмен опытом, общение и знакомство детей», — отметила инициатор мероприятия, жительница Академического района, многодетная мама Инга Щукова.
В программе мероприятия «Двойное счастье» будет организован парад, шоу мыльных пузырей, конкурсы с призами и веселые игры, крио шоу, аквагрим и многое другое. Развлекать детей будут ведущие, среди которых будут уже взрослые двойняшки.
К участию приглашаются все желающие. Мероприятие пройдет 26 мая в 17.00 на площадке между школами №16 и 19.
В «РСГ-Академическое» также отметили, что мероприятие приурочено к 10-летию со дня основания района.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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