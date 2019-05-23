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В администрацию Екатеринбурга прислали порядка 6 тыс. предложений по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины
23 май 2019 (11:15)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. В администрацию города Екатеринбурга за двое суток поступило 5 тыс. 950 обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Необходимо будет указать свою фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения».
По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.
Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Необходимо будет указать свою фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения».
По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.
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