Новости дня
На Южном Урале прогнозируется штормовой ветер
23 май 2019 (10:54)
УрБК, Челябинск, 23.05.2019. В Челябинской области метеорологи прогнозируют усиление порывов ветра до 20 м/с на 23 мая, сообщает региональное ГУ МЧС России.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных», — говорится в сообщении.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области прогнозируются грозы со штормовым ветром
- В Челябинской области прогнозируют штормовой ветер
- Метеорологи прогнозируют на Южном Урале усиление ветра до 23 метров в секунду
- В Челябинской области синоптики ожидают усиление ветра до 22 метров в секунду
- На Южном Урале объявили штормовое предупреждение