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На Южном Урале прогнозируется штормовой ветер

УрБК, Челябинск, 23.05.2019. В Челябинской области метеорологи прогнозируют усиление порывов ветра до 20 м/с на 23 мая, сообщает региональное ГУ МЧС России.



«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных», — говорится в сообщении.

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