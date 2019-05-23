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В России зафиксирован двукратный рост доли овощей с нитратами

УрБК, Москва, 23.05.2019. Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.



«По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году — 4%», — говорится в сообщении.



По данным ведомства, наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов.

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