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В России зафиксирован двукратный рост доли овощей с нитратами
23 май 2019 (10:34)
УрБК, Москва, 23.05.2019. Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
«По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году — 4%», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов.
«По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году — 4%», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов.
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