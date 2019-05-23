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Прокуратура начала проверку по факту травмирования подростков при взрыве газа в поселке Малышева
23 май 2019 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. Прокуратура города Асбеста начала проверку в связи с травмированием пяти несовершеннолетних жителей поселка Малышева, пострадавших в результате взрыва газа.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что в результате инцидента пострадали пятеро мальчиков 2002 и 2003 года рождения. Несовершеннолетние самостоятельно обратились в больницу, где у них были диагностированы термические ожоги лица, кистей, волосистой части головы.
«Прокуратура выясняет обстоятельства данного инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе эффективности профилактических мероприятий, в особенности в преддверии летних каникул. Будут запрошены данные из учреждения здравоохранения о полученных травмах несовершеннолетними для установления степени тяжести вреда здоровью. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе.
Ранее УрБК сообщал о том, что в поселке Малышева госпитализированы пятеро подростков, пострадавших вечером 22 мая в результате взрыва в гаражном боксе баллона с пропаном.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что в результате инцидента пострадали пятеро мальчиков 2002 и 2003 года рождения. Несовершеннолетние самостоятельно обратились в больницу, где у них были диагностированы термические ожоги лица, кистей, волосистой части головы.
«Прокуратура выясняет обстоятельства данного инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе эффективности профилактических мероприятий, в особенности в преддверии летних каникул. Будут запрошены данные из учреждения здравоохранения о полученных травмах несовершеннолетними для установления степени тяжести вреда здоровью. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе.
Ранее УрБК сообщал о том, что в поселке Малышева госпитализированы пятеро подростков, пострадавших вечером 22 мая в результате взрыва в гаражном боксе баллона с пропаном.
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