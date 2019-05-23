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В Екатеринбурге энергетики на три дня закроют движение транспорта на участке улицы Колмогорова

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. В Екатеринбурге в субботу, 25 мая, закроют движение транспорта по улице Колмогорова от ул. Одинарки до ул. Машинистов в микрорайоне Заречном.



Как сообщает пресс-служба администрации города, перекрытие движения на данном участке дороги связано с прокладкой кабеля вдоль оси улицы Колмогорова. Работы будут вестись с 25 по 28 мая. Объезжать закрытый участок можно по ул. Готвальда и ул. Машинистов.

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