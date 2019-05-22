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В России доля безналичных платежей достигла в мае 61%
22 май 2019 (17:54)
Доля безналичных платежей в России в мае достигла 61%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на первого заместителя председателя Центрального банка Ольгу Скоробогатову.
«Уже по маю мы видим, что 61% безнала и 39% нала. То есть динамика достаточно хорошая», — заявила она на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, подчеркнув при этом, что в России наблюдается рост бесконтактных платежей.
Сегодня, по ее словам, если клиент имеет возможность расплатиться бесконтактным способом, то он выбирает именно его.
Ольга Скоробогатова также напомнила, что доля безналичных платежей в розничном товарообороте страны впервые превысила наличные к концу 2018 года, составив тогда по итогам года 52%.
«Уже по маю мы видим, что 61% безнала и 39% нала. То есть динамика достаточно хорошая», — заявила она на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, подчеркнув при этом, что в России наблюдается рост бесконтактных платежей.
Сегодня, по ее словам, если клиент имеет возможность расплатиться бесконтактным способом, то он выбирает именно его.
Ольга Скоробогатова также напомнила, что доля безналичных платежей в розничном товарообороте страны впервые превысила наличные к концу 2018 года, составив тогда по итогам года 52%.
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