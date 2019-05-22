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Минфин разместил облигации федерального займа на 73 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.05.2019. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа с погашением в июле 2024 года на 72 млрд 996 млн руб. при спросе 162 млрд 018 млн руб. Об этом говорится в сообщении Московской биржи.



Цена отсечения составила 99,36% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,69% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,3768% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,69% годовых.

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