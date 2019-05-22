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Индекс промпроизводства в Свердловской области в январе-апреле вырос на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-апреле 2019 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Производство изделий из кожи в отчетном периоде сократилось на 21,3%, полезных ископаемых — на 14,6%, мебели — на 12%, пищевых продуктов — на 2,9%.



Выпуск бумажных изделий на Среднем Урале увеличился на 66,2%, текстиля — на 47,5%, химических веществ — на 9%, кокса и нефтепродуктов — на 7,4%, металлопродукции — на 4,5%.

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