Новости дня
Индекс промпроизводства в Свердловской области в январе-апреле вырос на 1,2%
22 май 2019 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-апреле 2019 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.
Производство изделий из кожи в отчетном периоде сократилось на 21,3%, полезных ископаемых — на 14,6%, мебели — на 12%, пищевых продуктов — на 2,9%.
Выпуск бумажных изделий на Среднем Урале увеличился на 66,2%, текстиля — на 47,5%, химических веществ — на 9%, кокса и нефтепродуктов — на 7,4%, металлопродукции — на 4,5%.
Производство изделий из кожи в отчетном периоде сократилось на 21,3%, полезных ископаемых — на 14,6%, мебели — на 12%, пищевых продуктов — на 2,9%.
Выпуск бумажных изделий на Среднем Урале увеличился на 66,2%, текстиля — на 47,5%, химических веществ — на 9%, кокса и нефтепродуктов — на 7,4%, металлопродукции — на 4,5%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В I квартале добыча полезных ископаемых в Свердловской области снизилась на 13,5%
- В I квартале добыча полезных ископаемых в Свердловской области снизилась на 13,5%
- В Свердловской области индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых в январе-июне снизился на 11,1%
- В апреле 2018 года производство лекарств на Среднем Урале сократилось на 17,3%
- Производство продуктов питания в Свердловской области в I полугодии 2017 года снизилось на 1,9%