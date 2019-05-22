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Администрация Екатеринбурга планирует модернизацию наземного электрического общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Администрация Екатеринбурга планирует модернизацию наземного электрического общественного транспорта. Об этом заявил заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов на заседании программного совета стратегического развития муниципалитета.



Участники обсудили подпроект «Удобный наземный электрический общественный транспорт» стратегического направления «Формирование сбалансированной транспортной системы города» стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года.



«Когда мы говорим удобный, мы подразумеваем, что гражданам будет удобно пользоваться общественным транспортом. Будет просто выйти из дома, тут же сесть не на личный автомобиль, а на комфортный транспорт и быстрее, не тратя время на парковку и пробки добраться до нужного места. В транспорте должно быть кондиционирование, он должен быть чистым и не перегруженным», — сказал Алексей Бубнов.



По его словам, сейчас главной задачей является приобретение 80 низкопольных односекционных трамваев, оборудованных для перевозок малогабаритных групп населения, на сумму 3 млрд 374,1 млн руб., 93 низкопольных трехсекционных трамвая, оборудованных для перевозок малогабаритных групп населения, на сумму 8 млрд 671,3 млн руб. Модернизация трамваев марок Т-3,71-403,71-402 в количестве 138 шт. на сумму 2 млрд 156,7 млн руб.



Также Алексей Бубнов отметил, что планируется приобрести 215 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом, оборудованных для перевозок малогабаритных групп населения, на сумму 4 млрд 472,7 млн руб. и модернизировать 66 низкопольных троллейбусов на сумму 558,3 млн руб.



При выполнении этих задач доля парка подвижного состава, выработавшего нормативный срок, составит для трамвая — 13% вместо 88% в 2018 году, для троллейбуса — 64% вместо 83% в 2018 году.



В то же время доля парка, оборудованного для перевозок малогабаритных групп населения, для трамвая составит 58%, вместо 1% в 2018 году, для троллейбуса — 89%, вместо 0%.



«Надо менять инфраструктуру, рельсы, подстанции, модернизировать остановки так, чтобы приоритет был у общественного транспорта. Это мировой опыт», — сказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.



Он подчеркнул, что помимо ремонта и закупки самих составов требуется обновить депо, реконструировать трамвайные пути, модернизировать тяговые подстанции, кабельные линии и реконструировать контактную сеть с заменой опор. Также планируется строительство трамвайных линий до Верхней Пышмы, Академического, Солнечного и продление по ул. Татищева. На все это потребуется порядка 32 млрд руб.

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