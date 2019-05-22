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Официальные курсы доллара США и евро снизились на 12 коп.

22 май 2019 (15:56)

УрБК, Москва, 22.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2019 года. Курс долл. США снизился на 12,16 коп. до 64,41 руб., евро — на 12,27 коп. до 71,84 руб.

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