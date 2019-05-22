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Начальник склада Южно-Уральской железной дороги подозревается в получении взяток

22 май 2019 (15:36)

УрБК, Челябинск, 22.05.2019. В отношении начальника склада Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) возбуждены уголовные дела по трем эпизодам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в 2018-2019 годах он получал от коммерческих организаций в качестве взяток денежные переводы за отгрузку со склада товарно-материальных ценностей.

«На отгрузку товара подозреваемый неправомерно привлекал работников и технику склада. Размер взяток в совокупности составил более 46 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По уголовному делу допрошены свидетели, проведены осмотры помещений, в ходе которых изъяты документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

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