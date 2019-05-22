Новости дня
«Уральские авиалинии» снижают цены субсидированных тарифов на полеты в Калининград из Москвы и обратно
22 май 2019 (15:16)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщает о снижении субсидированных тарифов на полеты в Калининград из Москвы и обратно.
По информации пресс-службы перевозчика, до 30 июня на маршруте Москва — Калининград и Калининград — Москва стоимость билетов для молодых людей и пенсионеров составит 1 тыс. 700 руб. в одну сторону и 3 тыс. 400 руб. туда-обратно, для детей до 12 лет — 1 тыс. 275 руб. и 2 тыс. 550 руб. соответственно.
«Приобрести авиабилеты по сниженным субсидированным тарифам могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com и в авиакассах. В кассах покупка возможна только при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. При оформлении билета на сайте данное право не нужно будет подтверждать, а сделать это необходимо на стойке регистрации перед вылетом.
По информации пресс-службы перевозчика, до 30 июня на маршруте Москва — Калининград и Калининград — Москва стоимость билетов для молодых людей и пенсионеров составит 1 тыс. 700 руб. в одну сторону и 3 тыс. 400 руб. туда-обратно, для детей до 12 лет — 1 тыс. 275 руб. и 2 тыс. 550 руб. соответственно.
«Приобрести авиабилеты по сниженным субсидированным тарифам могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com и в авиакассах. В кассах покупка возможна только при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. При оформлении билета на сайте данное право не нужно будет подтверждать, а сделать это необходимо на стойке регистрации перед вылетом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» снижают цены на полеты в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга
- «Уральские авиалинии» открыли продажи на прямые рейсы из Екатеринбурга в Калининград
- «Уральские авиалинии» снижают цену авиабилетов из Санкт-Петербурга в Калининград
- «Уральские авиалинии» запустили спецпредложение на перелеты по маршруту Москва — Калининград — Москва
- «Уральские авиалинии» снизили субсидированные тарифы на полеты в Калининград