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«Уральские авиалинии» снижают цены субсидированных тарифов на полеты в Калининград из Москвы и обратно

22 май 2019 (15:16)

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщает о снижении субсидированных тарифов на полеты в Калининград из Москвы и обратно.

По информации пресс-службы перевозчика, до 30 июня на маршруте Москва — Калининград и Калининград — Москва стоимость билетов для молодых людей и пенсионеров составит 1 тыс. 700 руб. в одну сторону и 3 тыс. 400 руб. туда-обратно, для детей до 12 лет — 1 тыс. 275 руб. и 2 тыс. 550 руб. соответственно.

«Приобрести авиабилеты по сниженным субсидированным тарифам могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com и в авиакассах. В кассах покупка возможна только при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. При оформлении билета на сайте данное право не нужно будет подтверждать, а сделать это необходимо на стойке регистрации перед вылетом.

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