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Ввод жилья в Свердловской области в январе-апреле сократился на 22%
22 май 2019 (15:03)
В апреле 2019 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 94,5 тыс. кв. м. жилья, что на 15% меньше, чем в апреле 2018 года, следует из данных Свердловскстата.
В январе-апреле 2019 года в Свердловской области введены в действие жилые дома общей площадью 428,4 тыс. кв. м. Это на 22% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Доля индивидуального строительства составила 281,8 тыс. кв. м., что на 21% меньше, чем за четыре месяца 2018 года.
В январе-апреле 2019 года в Свердловской области введены в действие жилые дома общей площадью 428,4 тыс. кв. м. Это на 22% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Доля индивидуального строительства составила 281,8 тыс. кв. м., что на 21% меньше, чем за четыре месяца 2018 года.
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