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В России доля безналичных платежей достигла в мае 61%

УрБК, Москва, 22.05.2019. Доля безналичных платежей в России в мае достигла 61%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на первого заместителя председателя Центрального банка Ольгу Скоробогатову.



«Уже по маю мы видим, что 61% безнала и 39% нала. То есть динамика достаточно хорошая», — заявила она на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, подчеркнув при этом, что в России наблюдается рост бесконтактных платежей.



Сегодня, по ее словам, если клиент имеет возможность расплатиться бесконтактным способом, то он выбирает именно его.



Ольга Скоробогатова также напомнила, что доля безналичных платежей в розничном товарообороте страны впервые превысила наличные к концу 2018 года, составив тогда по итогам года 52%.

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