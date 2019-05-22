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В Свердловской области в три раза выросло число нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов
22 май 2019 (14:28)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. В Свердловской области зафиксирован рост числа нарушений правил дорожного движения пешеходами в три раза. Всего с начала года на территории региона произошло 268 наездов на пешеходов, сообщает пресс-служба областного Управления ГИБДД ГУ МВД России.
Отмечается, что в 20 случаях наездов пострадавшие погибли. При этом больше половины из них — по своей вине из-за пренебрежения мерами безопасности. Еще 257 человек получили травмы различной степени тяжести.
Автоинспекторы выявили с начала года уже почти 65 тыс. нарушений ПДД, допущенных пешеходами.
«В основном это переход проезжей части в неустановленном месте, а также на запрещающий сигнал светофора. Почти 21 тыс. непредоставлений преимущества в движении пешим участникам движения допущена водителями», — поясняет пресс-служба.
Отмечается, что в 20 случаях наездов пострадавшие погибли. При этом больше половины из них — по своей вине из-за пренебрежения мерами безопасности. Еще 257 человек получили травмы различной степени тяжести.
Автоинспекторы выявили с начала года уже почти 65 тыс. нарушений ПДД, допущенных пешеходами.
«В основном это переход проезжей части в неустановленном месте, а также на запрещающий сигнал светофора. Почти 21 тыс. непредоставлений преимущества в движении пешим участникам движения допущена водителями», — поясняет пресс-служба.
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