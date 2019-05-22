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В Госдуму РФ внесли законопроект об отслеживании цепочки движения медицинского спирта через ЕГАИС
22 май 2019 (14:09)
УрБК, Москва, 22.05.2019. На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, внедряющий ЕГАИС по всей цепочке движения медицинского спирта от производителя к потребителю.
«Программно-аппаратные средства организаций, осуществляющих оборот (за исключением розничной продажи) фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), должны обеспечивать прием и передачу информации об объеме закупки, поставок, хранения и (или) перевозок фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), полученной с применением технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, в единую государственную автоматизированную информационную систему», — говорится в проекте закона.
Такая мера, согласно пояснительной записке, позволит пресечь незаконные поставки этилового спирта, этанола и спиртосодержащих лекарственных средств.
Также в законопроекте прописан ряд запретов для производителей и продавцов спирта и спиртосодержащей продукции. Так, медицинский спирт на оборудовании для этилового спирта производить будет нельзя. Под запретом окажется и продажа спиртосодержащих лекарств занимающимися разведением, выращиванием, содержанием животных организациями. Кроме того, закупленную фармацевтическую субстанцию оптовики смогут хранить, продавать и передавать в таре объемом не более 1 литра.
«Принятие проекта федерального закона не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета, а также других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.
«Программно-аппаратные средства организаций, осуществляющих оборот (за исключением розничной продажи) фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), должны обеспечивать прием и передачу информации об объеме закупки, поставок, хранения и (или) перевозок фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), полученной с применением технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, в единую государственную автоматизированную информационную систему», — говорится в проекте закона.
Такая мера, согласно пояснительной записке, позволит пресечь незаконные поставки этилового спирта, этанола и спиртосодержащих лекарственных средств.
Также в законопроекте прописан ряд запретов для производителей и продавцов спирта и спиртосодержащей продукции. Так, медицинский спирт на оборудовании для этилового спирта производить будет нельзя. Под запретом окажется и продажа спиртосодержащих лекарств занимающимися разведением, выращиванием, содержанием животных организациями. Кроме того, закупленную фармацевтическую субстанцию оптовики смогут хранить, продавать и передавать в таре объемом не более 1 литра.
«Принятие проекта федерального закона не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета, а также других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.
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