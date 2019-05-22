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В Госдуму РФ внесли законопроект об отслеживании цепочки движения медицинского спирта через ЕГАИС

УрБК, Москва, 22.05.2019. На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, внедряющий ЕГАИС по всей цепочке движения медицинского спирта от производителя к потребителю.



«Программно-аппаратные средства организаций, осуществляющих оборот (за исключением розничной продажи) фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), должны обеспечивать прием и передачу информации об объеме закупки, поставок, хранения и (или) перевозок фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), полученной с применением технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, в единую государственную автоматизированную информационную систему», — говорится в проекте закона.



Такая мера, согласно пояснительной записке, позволит пресечь незаконные поставки этилового спирта, этанола и спиртосодержащих лекарственных средств.



Также в законопроекте прописан ряд запретов для производителей и продавцов спирта и спиртосодержащей продукции. Так, медицинский спирт на оборудовании для этилового спирта производить будет нельзя. Под запретом окажется и продажа спиртосодержащих лекарств занимающимися разведением, выращиванием, содержанием животных организациями. Кроме того, закупленную фармацевтическую субстанцию оптовики смогут хранить, продавать и передавать в таре объемом не более 1 литра.



«Принятие проекта федерального закона не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета, а также других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.

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