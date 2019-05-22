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Свердловский филиал компании «Т Плюс» оштрафовали на 110 тыс. рублей за нарушение трудового законодательства
22 май 2019 (13:27)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. В Екатеринбурге в филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс» весной 2018 года проводилась внеплановая проверка. Были выявлены нарушения.
По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, выяснилось, что один из сотрудников компании подвергается воздействию аммиака и дигидросульфида. При этом работник не направлялась на медицинские осмотры и допускалась до работы без медицинского заключения о выполнении работы в условиях вредных факторов.
ПАО «Т Плюс» по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ назначили штраф — 120 тыс. руб., однако постановление вскоре было изменено: его размер снижен до 110 тыс. руб.
Защитник ПАО «Т Плюс» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, потому что, по его мнению, условия труда пострадавшей не имеют вредных факторов, поскольку концентрация выявленных веществ ниже допустимой. Однако суд установил, что у ПАО «Т Плюс» имелась возможность соблюдать трудовое законодательство, поэтому решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, выяснилось, что один из сотрудников компании подвергается воздействию аммиака и дигидросульфида. При этом работник не направлялась на медицинские осмотры и допускалась до работы без медицинского заключения о выполнении работы в условиях вредных факторов.
ПАО «Т Плюс» по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ назначили штраф — 120 тыс. руб., однако постановление вскоре было изменено: его размер снижен до 110 тыс. руб.
Защитник ПАО «Т Плюс» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, потому что, по его мнению, условия труда пострадавшей не имеют вредных факторов, поскольку концентрация выявленных веществ ниже допустимой. Однако суд установил, что у ПАО «Т Плюс» имелась возможность соблюдать трудовое законодательство, поэтому решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
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