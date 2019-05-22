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Ввод жилья в Свердловской области в январе-апреле сократился на 22%

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. В апреле 2019 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 94,5 тыс. кв. м. жилья, что на 15% меньше, чем в апреле 2018 года, следует из данных Свердловскстата.



В январе-апреле 2019 года в Свердловской области введены в действие жилые дома общей площадью 428,4 тыс. кв. м. Это на 22% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.



Доля индивидуального строительства составила 281,8 тыс. кв. м., что на 21% меньше, чем за четыре месяца 2018 года.

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