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Правительство РФ и ЦБ обсудят снижение первого взноса по сельской ипотеке до 10%

УрБК, Москва, 22.05.2019. Правительство РФ обсудит с Банком России возможность снижения первоначального взноса по сельской ипотеке до 10%, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.



Как сообщает РИА «Недвижимость», соответствующая инициатива была предложена одним из участников форума сельских депутатов в Воронеже.



«Конечно, нужно посмотреть и на нормативы резервирования, о чем здесь коллеги говорили, и на те банковские требования обязательные по резервированию, которые существуют. Естественно, мы такого рода обсуждения с коллегами из Центрального банка проведём, имею в виду и ту идею, которую вы озвучили здесь, по первоначальном взносу, его снижению», — сказал Д. Медведев.



Он отметил, что первоначальный взнос на уровне 20% — это не очень много, но для села «это все равно может быть большая сумма». Кроме того, глава кабмина указал, что чем меньше первоначальный взнос по ипотеке, тем выше риски у кредита.

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