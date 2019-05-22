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ММК заключил контракт с дочерней компанией Siemens AG на поставку электротехнического оборудования

УрБК, Магнитогорск, 22.05.2019. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и дочерняя структура немецкого концерна Siemens AG — ООО «Сименс» — заключили договор на поставку электротехнического оборудования сроком на 3 года.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», совместная работа компаний будет организована через интернет-магазин ООО «Сименс» — Industry Mall. В нем технические специалисты ММК с помощью конфигуратора смогут самостоятельно выбирать необходимое оборудование и добавлять к нему новые функции: дополнительные системы защиты, дополнительные датчики для двигателей и т.д.



Все операции по формированию заказов с использованием системы электронного документооборота «Диадок» теперь займут не более 2 суток, тогда как в обычном режиме согласование и подписание спецификаций с поставщиками составляет 2-3 недели.



«Новая система работы ПАО «ММК» с компанией ООО «Сименс» позволяет техническим специалистам Магнитки заказывать новые модели оборудования с улучшенными характеристиками и согласовывать чертежи в режиме онлайн. Технические специалисты двух компаний смогут контактировать в системе напрямую, что будет способствовать достижению наилучшего результата, удовлетворяющего требованиям обеих сторон», — говорится в сообщении.



В рамках трехлетнего договора зафиксированы скидки по каждой группе товарных позиций. Специалисты немецкой компании провели тренинг по обучению и подключению ресурсов технических специалистов цехов-заказчиков ПАО «ММК» напрямую к системе ООО «Сименс». В процессе реализации проекта к данной системе были подключены 82 технических специалиста ММК.

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