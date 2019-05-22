Новости дня

В Екатеринбурге пайщики проблемного ЖК «Бухта Квинс» сегодня выйдут на пикет

22 май 2019 (12:04)

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Сегодня, 22 мая, в Екатеринбурге на площади Советской Армии в 13.00 состоится пикет пайщиков проблемного жилого комплекса «Бухта Квинс». Об этом сообщила УрБК председатель одноименного ПЖСК Зиля Булатова.

«Требуем квартиры для людей второй очереди, требуем снять аресты с квартир первой очереди (наложены приставами Ленинского района), требуем достроить дом, включить энергоресурсы», — пояснила З. Булатова.

Отметим, что строительство коттеджного поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье художественного руководителя Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. На сегодняшний день первая очередь проекта сдана, дом заселен, но у его жильцов возникает множество проблем из-за допущенных новым застройщиком, ООО «ЭлитСтрой», недостатков, а также отключения подачи энергоресурсов.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: