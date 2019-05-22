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ФАС передала дело бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в правоохранительные органы

УрБК, Челябинск, 22.05.2019. Центральный аппарат ФАС России передал в правоохранительные органы дело, возбужденное в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.



«Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы», — отметили в Управлении ФАС России по Челябинской области.



Ранее антимонопольная служба признала, что Борис Дубровский, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» заключили соглашение, реализация которого повлекла за собой ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в регионе — с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов по строительству дорог на территории области заключено с АО «Южуралмост», «ставшим монополистом в этой сфере».

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