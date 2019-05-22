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Независимый топливный союз прогнозирует новый скачок цен на бензин в РФ

УрБК, Москва, 22.05.2019. За последний месяц биржевые цены на бензин выросли на 19-23%. Об этом говорится в сообщении Независимого топливного союза (НТС).



В частности, с 15 апреля по 15 мая 2019 года цены на АИ-92 на Санкт-Петербургской бирже выросли на 23%, на АИ-95 — на 18,5%. На летний дизель цена выросла на 2,5%.



Президент НТС Павел Баженов предупредил, что могут повториться события прошлого года. По его словам, без введения срочных мер оптовые и розничные цены на бензин могут значительно вырасти.



«У нас есть буквально месяц для принятия срочных оперативных мер, иначе ситуация на топливном рынке может выйти из-под контроля, что чревато значительными социально-экономическими потрясениями для граждан России», — отметил П. Баженов.

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