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Ушел в отставку директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. В Екатеринбурге директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев ушел в отставку. Об этом корреспонденту УрБК сообщили в пресс-центре предприятия.



Также там отметили, что он покинул свой пост по собственному желанию.



«Решение связано с тем, что поставленная перед руководителем муниципального предприятия задача — отладить процессы вхождения регионального оператора в экологическую реформу — была выполнена», — заявили на предприятии.



«Продолжу заниматься вопросами реформы уже в качестве депутата Екатеринбургской городской думы», — цитирует пресс-центр слова бывшего директора.



Сейчас врио директора ЕМУП «Спецавтобаза» назначена исполнительный директор регоператора Наталья Зубова.



«Кадровое решение не влечет за собой реорганизацию предприятия, его деятельности или формы собственности. «Спецавтобаза» — по-прежнему екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие. Речи о банкротстве также не идет», — подчеркивает пресс-центр.



ЕМУП «Спецавтобаза» является региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами в восточной зоне Свердловской области.

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