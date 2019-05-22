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В Магнитогорске на площади 2 тыс. кв. метров горел цех по производству пластиковых панелей

УрБК, Челябинск, 22.05.2019. Вчера, 21 мая в Магнитогорске на территории цеха по изготовлению пластиковых панелей предприятия «Урал-Пласт» произошло возгорание площадью 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.



«В 20.15 пожар локализован, а в дальнейшем успешно ликвидирован. В район происшествия направлена лаборатория для замеров проб окружающего воздуха. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются», — говорится в сообщении.



Всего на ликвидации последствий происшествия задействовано 103 человека и 25 единиц техники.



Погибших и пострадавших нет. Самостоятельно из здания вышли 16 человек.

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