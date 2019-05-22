В Екатеринбурге состоится торжественное открытие летней спартакиады «Кубок Академический-2019»

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. В Екатеринбурге 23 мая в 20.00 на стадионе между школами № 16 и № 19 состоится открытие ежегодной летней спартакиады среди жителей района «Кубок Академический-2019». Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».В программе — почетные гости, веселые любительские матчи и яркий парад участников спартакиады. Торжественным маршем встречу откроет хореографический коллектив мажореток «ГРАД JUNIOR» из школы № 23. Далее — гимнастическая разминка с фитнес-тренерами, а также современные танцы. Кроме того, в программе – акробатический этюд и красивый заезд на роликах.«Новый спортивный сезон — это многочисленные матчи по футболу, волейболу, а еще бег на роликах, велогонки, соревнования по настольному теннису, легкоатлетические эстафеты! В этом году впервые в программе районной спартакиады будет женский футбол. В связи с этим приглашаем к участию девушек и женщин!», — говорится в сообщении.О своем желании играть в командных турнирах на протяжении всего лета необходимо сообщить заранее. Подать заявку на участие в спартакиаде, узнать подробности проведения спортивных этапов можно у куратора мероприятия — Сергея Антонова: +7 (904) 987-59-71.В «РСГ-Академическое» также отметили, что мероприятие приурочено к 10-летию со дня основания района.