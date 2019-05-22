Новости дня

В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве производителя мясной продукции «Курико»

22 май 2019 (09:26)

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Племенной завод «Истоки». Об этом говорится в материалах суда.

Заявителем по делу выступает Сбербанк России. Сумма исковых требований — 10 млн руб.

Отметим, что племенной завод «Истоки» занимается производством мясной продукции. Организация зарегистрирована в Екатеринбурге (ул. Бажова, 68), работает под брендом «Курико».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: