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В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве производителя мясной продукции «Курико»
22 май 2019 (09:26)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Племенной завод «Истоки». Об этом говорится в материалах суда.
Заявителем по делу выступает Сбербанк России. Сумма исковых требований — 10 млн руб.
Отметим, что племенной завод «Истоки» занимается производством мясной продукции. Организация зарегистрирована в Екатеринбурге (ул. Бажова, 68), работает под брендом «Курико».
Заявителем по делу выступает Сбербанк России. Сумма исковых требований — 10 млн руб.
Отметим, что племенной завод «Истоки» занимается производством мясной продукции. Организация зарегистрирована в Екатеринбурге (ул. Бажова, 68), работает под брендом «Курико».
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