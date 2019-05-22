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В России ужесточили ответственность за самовольное подключение к сетям инфраструктуры
22 май 2019 (09:04)
УрБК, Москва, 22.05.2019. Госдума в третьем чтении одобрила инициативу, ужесточающую ответственность за повторное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям, нефтепроводам и газопроводам.
«Данной инициативой внесены поправки в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми повышается административная ответственность за повторное (в течение года) самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а также самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Теперь штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан, от 80 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 300 тыс. руб. для юридических лиц. Кроме того, для должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от двух до трех лет.
«Данной инициативой внесены поправки в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми повышается административная ответственность за повторное (в течение года) самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а также самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Теперь штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан, от 80 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 300 тыс. руб. для юридических лиц. Кроме того, для должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от двух до трех лет.
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