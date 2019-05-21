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В Челябинской области насчитывается более 50 долгостроев
21 май 2019 (17:03)
УрБК, Челябинск, 21.05.2019. В настоящее время в Челябинской области насчитывается 56 проблемных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба врио губернатора региона Алексея Текслера.
Во вторник глава Южного Урала осмотрел строительные площадки проблемных жилых домов в Челябинске.
«Работа ведется по всем 56 проблемным объектам в регионе. Это порядка 4,5 тыс. дольщиков, которые не могут годами получить свои квартиры. По 18 домам уже есть конкретные решения, они будут сданы в ближайшие два года. По ряду объектов продолжаем переговоры с инвесторами», — заявил А. Текслер.
Во вторник глава Южного Урала осмотрел строительные площадки проблемных жилых домов в Челябинске.
«Работа ведется по всем 56 проблемным объектам в регионе. Это порядка 4,5 тыс. дольщиков, которые не могут годами получить свои квартиры. По 18 домам уже есть конкретные решения, они будут сданы в ближайшие два года. По ряду объектов продолжаем переговоры с инвесторами», — заявил А. Текслер.
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