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В Челябинске прокуратура подала иск о взыскании с кредитного кооператива «Золотой фонд» в пользу пайщицы более 1 млн рублей
21 май 2019 (15:57)
УрБК, Челябинск, 21.05.2019. В Челябинске в суд направлено исковое заявление о взыскании с кредитного потребительского кооператива «Золотой фонд» более 1 млн руб. в пользу своей пайщицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Прокуратурой Курчатовского района города Челябинска проведена проверка по обращению 74-летней пайщицы. Проверка показала, что внесенные суммы личных сбережений в установленные договором сроки гражданам не возвращаются. Руководство кооператива мотивирует отказ в выдаче денежных средств отсутствием финансов. В Курчатовский районный суд города Челябинска направлено исковое заявление о взыскании с КПК «Золотой фонд» переданных по договору денежных средств, компенсации за использование личных сбережений, а также неустойки, всего на сумму свыше 1 млн руб.», — говорится в сообщении.
Кроме того, следственными органами в настоящее время расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», возбужденное по материалам прокурорской проверки.
«Прокуратурой Курчатовского района города Челябинска проведена проверка по обращению 74-летней пайщицы. Проверка показала, что внесенные суммы личных сбережений в установленные договором сроки гражданам не возвращаются. Руководство кооператива мотивирует отказ в выдаче денежных средств отсутствием финансов. В Курчатовский районный суд города Челябинска направлено исковое заявление о взыскании с КПК «Золотой фонд» переданных по договору денежных средств, компенсации за использование личных сбережений, а также неустойки, всего на сумму свыше 1 млн руб.», — говорится в сообщении.
Кроме того, следственными органами в настоящее время расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», возбужденное по материалам прокурорской проверки.
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