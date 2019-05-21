«Уральские авиалинии» увеличивают перевозку

По итогам четырех месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла почти 2 млн 478 тыс. пассажиров. Данный показатель на 8% превышает уровень аналогичного периода 2018 года. Между тем работа в майские праздники дала еще более заметные результаты: по сравнению с прошлым годом услугами перевозчика воспользовались на 22% больше человек.На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) за четыре месяца «Уральские авиалинии» перевезли 1 258 815 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 1 218 782 человека. Всего за этот период выполнено 17 674 рейса, что на 5% больше, чем в 2018 году. Среди них ВВЛ — 9 059, МВЛ — 8 615. Пассажирооборот вырос на 10% и составил 6 117 793 тыс. пассажирокилометров.В апреле 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 696 515 пассажиров. Это выше показателя 2018 года на 9%.На внутренних воздушных линиях перевезено 318 254 человека, на международных воздушных линиях — 378 261 человек. В апреле «Уральские авиалинии» выполнили 4 868 рейсов, что превышает прошлогодний показатель на 3%. Среди них 2 559 рейсов по МВЛ, 2 309 — по ВВЛ.Отметим, что в апреле бортпроводники «Уральских авиалиний» стали золотыми призерами в номинации «Лучшая команда» в рамках IV Международного форума развития сервиса и услуг SKYSERVICE 2019. Данное мероприятие является одним из самых значимых событий в сфере гражданской авиации и посвящено развитию сервиса на бортах воздушных судов.«На протяжении двух дней представители российских и международных авиакомпаний проходили обучение по программам ISPY и выполняли теоретические и практические занятия. Компетентное жюри форума высоко оценило профессиональные навыки команды «Уральских авиалиний», вручив золотые медали», — сообщает пресс-служба перевозчика.Что касается майских праздников, за период с 1 по 12 мая 2019 года авиакомпания перевезла около 320 тыс. пассажиров (+22% к аналогичному периоду 2018 года). При этом самыми популярными направлениями майских каникул стали: Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург.Среди международных рейсов пассажиры «Уральских авиалиний» чаще всего летали из Жуковского в Прагу, Тбилиси, Тель-Авив, а также из Санкт-Петербурга в Тбилиси, из Москвы в Ларнаку, из Екатеринбурга в Прагу и из Сочи в Тбилиси.При этом перевозчик продолжает работу по расширению полетных программ. Так, в летнем сезоне авиакомпания увеличила частоту полетов в Саппоро из Владивостока. С 27 апреля 2019 года рейсы в Японию выполняются три, а не два раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам.Также с 3 июня перевозчик открывает новый рейс Екатеринбург — Магадан — Екатеринбург с промежуточной посадкой в Якутске. Он будет выполняться один раз в неделю по понедельникам, обратно — по вторникам. В честь открытия авиакомпания снизила стоимость субсидированных билетов на данном направлении: с 15 мая по 30 июня цена составит 5 тыс. руб. в одну сторону. Также по сниженной цене можно купить авиабилеты на рейсы Москва — Магадан (со стыковкой в Екатеринбурге) — от 7 тыс. 488 руб. в одну строну с учетом всех сборов.Помимо этого, с 10 июня «Уральские авиалинии» открывают вторую частоту на новом направлении Самара — Баку — Самара. Сейчас рейс выполняется только по пятницам, а будет дополнительно и по понедельникам.Таким образом, авиакомпания продолжает показывать положительную динамику развития. При этом сотрудники «Уральских авиалиний» совершенствуют профессиональное мастерство и повышают качество сервиса, что подтверждают эксперты на международном уровне.