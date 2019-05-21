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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 0,2 коп.

УрБК, Москва, 21.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 мая 2019 года. Курс долл. США вырос на 4,84 коп. до 64,54 руб., евро — на 0,23 коп. до 71,97 руб.

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