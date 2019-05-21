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Завод «Технокерамика» определил график замеров воздуха в рамках программы экомониторинга

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. Шадринский завод «Технокерамика» (предприятие-партнер компании «ФОРЭС») определил график первого цикла замеров в рамках программы расширенного экологического мониторинга. Пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ будут отбираться с 27 мая по 10 июня, сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».



«Технология, которую использует наше предприятие, требует постоянной и ритмичной загрузки всего оборудования, в том числе очистного. Если производство работает — действует и пылегазоочистка. Так что независимо от каких-либо проверок «Технокерамика» и в эти дни будет трудиться в обычном режиме», — цитирует пресс-служба начальника заводского отдела охраны окружающей среды Андрея Усольцева.



На предприятии отмечают, что в отборе и анализе проб примут участие аккредитованные лаборатории филиала Центра лабораторного анализа технических изменений (ЦЛАТИ) по Курганской области и каменского ПО «Октябрь». Дневные замеры пройдут 27, 29 и 30 мая, 6 и 10 июня, ночные — 29 мая и 4 июня.



Пробы будут отобраны в жилой зоне Шадринска на улицах Автомобилистов (дома № 68 и 39), Российская (дом № 3), Промышленная (дома № 4 и 11). Кроме того, контролеры возьмут их в садах товарищества «Строитель».



«Как уже сообщалось, 27 марта «Технокерамика» представила программу расширенного экомониторинга на заседании Общественной палаты Шадринска. Отметив большую работу завода по снижению выбросов в атмосферу, Общественная палата (ОП) создала специальную группу наблюдателей, которую возглавил председатель комиссии ОП по взаимодействию с общественными объединениями Николай Косюк. В группу также вошли председатель комиссии ОП по городскому хозяйству Александр Тахтараков и члены ОП Владимир Герасимов, Светлана Емельянова и Надежда Клюшкова», — говорится в сообщении.

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