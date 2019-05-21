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ФАС предложила ужесточить наказание за картельный сговор
21 май 2019 (12:47)
УрБК, Москва, 21.05.2019. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об ужесточении наказания для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
При умышленном сговоре ФАС предлагает считать отягчающим обстоятельством владение человеком более чем 50% голосов в компании, что может наказываться лишением свободы на 6 лет. В то же время ведомство предлагает снизить наказание до 5 лет для тех, кто просто выполнял указания руководства.
Также ведомство предлагает внести поправки в законы о защите конкуренции и об оперативно-розыскной деятельности, которые позволят регулятору изымать документы во время выездных поездок и получать информацию об оперативно-розыскных мероприятиях.
При умышленном сговоре ФАС предлагает считать отягчающим обстоятельством владение человеком более чем 50% голосов в компании, что может наказываться лишением свободы на 6 лет. В то же время ведомство предлагает снизить наказание до 5 лет для тех, кто просто выполнял указания руководства.
Также ведомство предлагает внести поправки в законы о защите конкуренции и об оперативно-розыскной деятельности, которые позволят регулятору изымать документы во время выездных поездок и получать информацию об оперативно-розыскных мероприятиях.
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