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Потери казны из-за передачи «Роскапитала» корпорации «ДОМ.РФ» оценили в 81 млрд рублей

УрБК, Москва, 21.05.2019. Потери российского бюджета в результате передачи акций банка «Российский капитал» госкорпорации «ДОМ.РФ» составили 80,5 млрд руб. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки.



«По мнению контрольного ведомства, потери вызваны недостатками нормативно-правового регулирования при отражении операций по предоставлению РФ имущественных взносов и учету акций, поступающих в казну. В частности, не предусмотрен аналитический учет имущественных взносов, не урегулирована процедура переоценки финансовых активов, составляющих казну. В результате АСВ передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84,14 млрд руб., а в «ДОМ.РФ» пакет перешел уже по рыночной цене в 3,63 млрд руб., которую определил оценщик», — говорится в сообщении Счетной палаты.



В ведомстве отмечают, что в сумме потерь также отражены затраты государства на достройку объектов ГК СУ-155 в размере 33,16 млрд руб., профинансированные через АКБ «Российский капитал». Данная функция была непрофильной для банка, он не смог обеспечить эффективный контроль стоимости достройки домов и не вел полноценный учет всех источников финансирования строительства, в том числе от продажи активов ГК СУ-155. Как следствие, объекты не были завершены в установленные сроки, сообщили аудиторы Счетной палаты.



Также ведомство указывает, что переданный «ДОМ.РФ» банк остается убыточным, несмотря на длительную процедуру оздоровления.



«За 10 лет финансового оздоровления банка расходы на санацию составили 164,4 млрд руб. Однако, несмотря на такие значительные расходы, его деятельность практически на всем периоде санации оставалась убыточной. На конец 2017 года общий накопленный убыток составил 53,6 млрд руб.», — сообщил на коллегии аудитор Андрей Перчян, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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