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В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета Sukhoi Superjet-100 почти на четыре часа
21 май 2019 (11:45)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании «Ямал». Самолет Sukhoi Superjet-100 должен быть вылететь сегодня, 21 мая, из Екатеринбурга в Ноябрьск в 08.30 утра.
«Рейс YC-249 задержан решением авиакомпании. С пассажирами работают представители авиаперевозчика», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
В представительстве авиакомпании «Ямал» пояснили, что рейс задержан по причине его подготовки. Вылет назначен на 12.10.
«Рейс YC-249 задержан решением авиакомпании. С пассажирами работают представители авиаперевозчика», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
В представительстве авиакомпании «Ямал» пояснили, что рейс задержан по причине его подготовки. Вылет назначен на 12.10.
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