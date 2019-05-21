Новости дня

Минфин РФ намерен назначать глав территориальных казначейств без согласования с губернаторами

21 май 2019 (10:05)

УрБК, Москва, 21.05.2019. Минфин РФ подготовил проект президентского указа, согласно которому федеральный министр финансов не должен будет согласовывать кандидатов на должности глав территориальных казначейств с губернаторами. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В нем говорится, что проект указа подготовлен в целях исключения возможности конфликта интересов в ситуации, когда Федеральное казначейство инспектирует субъекты РФ.

Документ предлагает уточнить список федеральных ведомств, для которых упраздняется процедура согласования с главой региона кандидатов на должность руководителя территориального органа.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: