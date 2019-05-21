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Начальник управления категорийных закупок ММК стал лауреатом премии «Лучший директор по закупкам» 2019 года
21 май 2019 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. Начальник управления категорийных закупок Магнитогорского металлургического комбината Павел Васев стал лауреатом профессиональной премии «Лучший директор по закупкам» 2019 года.
Как сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», масштабные преобразования в закупочной деятельности позволили значительно повысить эффективность системы снабжения компании.
Рейтинг директоров по закупкам составляется второй год подряд, его организаторы — «Ассоциация директоров по закупкам» и рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). В списке участвуют руководители закупочных подразделений предприятий, чья годовая выручка в 2016-2018 годах превышала 5 млрд руб. Павел Васев в этом году вошел в топ-30 лучших директоров.
«Закупочная деятельность ММК не первый раз получает высокую оценку экспертов. Ранее Магнитка неоднократно становилась победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок». В частности, в прошлом году компания была награждена за лучший проект по модернизации бизнес-процессов в закупках. По его результатам в системе снабжения ПАО «ММК» произошли принципиальные организационные и структурные изменения и был успешно внедрен новый — категорийный — подход к процессу выбора поставщика», - говорится в сообщении.
В частности, одним из нововведений текущего года стало внедрение категорийных стратегий в так называемых «малых закупках»: это закупки метизов, инструментов, трубопроводной арматуры, строительных материалов, электротехнического оборудования, канцтоваров, хозтоваров, бытовой техники по каталогам крупных производителей либо в интернет-магазинах комплексных поставщиков.
Суть нового подхода состоит в том, что с выбранными поставщиками заранее заключаются договоры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. Цеха выбирают товары непосредственно из имеющейся у поставщика номенклатуры, после чего без промедлений формируется заявка на поставку. Эта схема исключает необходимость дополнительных согласований, существенно снижает транзакционную нагрузку и значительно ускоряет процесс закупок. Благодаря категорийному подходу общее количество проведенных торгов по электротехническому, IT-оборудованию и контрольно-измерительным приборам сократилось с 1 тыс. 437 в 2017 году до 1 тыс. 308 в прошлом году. Прогноз на 2019 год — не более 450 торгов, что дает трехкратное снижение за три года.
В компании отмечают, что такой подход экономит не только время, но и финансовые ресурсы, поскольку поставщикам также удобнее работать с заранее утвержденными товарными номенклатурами, и они готовы предоставлять скидки.
Как сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», масштабные преобразования в закупочной деятельности позволили значительно повысить эффективность системы снабжения компании.
Рейтинг директоров по закупкам составляется второй год подряд, его организаторы — «Ассоциация директоров по закупкам» и рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). В списке участвуют руководители закупочных подразделений предприятий, чья годовая выручка в 2016-2018 годах превышала 5 млрд руб. Павел Васев в этом году вошел в топ-30 лучших директоров.
«Закупочная деятельность ММК не первый раз получает высокую оценку экспертов. Ранее Магнитка неоднократно становилась победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок». В частности, в прошлом году компания была награждена за лучший проект по модернизации бизнес-процессов в закупках. По его результатам в системе снабжения ПАО «ММК» произошли принципиальные организационные и структурные изменения и был успешно внедрен новый — категорийный — подход к процессу выбора поставщика», - говорится в сообщении.
В частности, одним из нововведений текущего года стало внедрение категорийных стратегий в так называемых «малых закупках»: это закупки метизов, инструментов, трубопроводной арматуры, строительных материалов, электротехнического оборудования, канцтоваров, хозтоваров, бытовой техники по каталогам крупных производителей либо в интернет-магазинах комплексных поставщиков.
Суть нового подхода состоит в том, что с выбранными поставщиками заранее заключаются договоры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. Цеха выбирают товары непосредственно из имеющейся у поставщика номенклатуры, после чего без промедлений формируется заявка на поставку. Эта схема исключает необходимость дополнительных согласований, существенно снижает транзакционную нагрузку и значительно ускоряет процесс закупок. Благодаря категорийному подходу общее количество проведенных торгов по электротехническому, IT-оборудованию и контрольно-измерительным приборам сократилось с 1 тыс. 437 в 2017 году до 1 тыс. 308 в прошлом году. Прогноз на 2019 год — не более 450 торгов, что дает трехкратное снижение за три года.
В компании отмечают, что такой подход экономит не только время, но и финансовые ресурсы, поскольку поставщикам также удобнее работать с заранее утвержденными товарными номенклатурами, и они готовы предоставлять скидки.
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