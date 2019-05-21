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Начальник управления категорийных закупок ММК стал лауреатом премии «Лучший директор по закупкам» 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. Начальник управления категорийных закупок Магнитогорского металлургического комбината Павел Васев стал лауреатом профессиональной премии «Лучший директор по закупкам» 2019 года.



Как сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», масштабные преобразования в закупочной деятельности позволили значительно повысить эффективность системы снабжения компании.



Рейтинг директоров по закупкам составляется второй год подряд, его организаторы — «Ассоциация директоров по закупкам» и рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). В списке участвуют руководители закупочных подразделений предприятий, чья годовая выручка в 2016-2018 годах превышала 5 млрд руб. Павел Васев в этом году вошел в топ-30 лучших директоров.



«Закупочная деятельность ММК не первый раз получает высокую оценку экспертов. Ранее Магнитка неоднократно становилась победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок». В частности, в прошлом году компания была награждена за лучший проект по модернизации бизнес-процессов в закупках. По его результатам в системе снабжения ПАО «ММК» произошли принципиальные организационные и структурные изменения и был успешно внедрен новый — категорийный — подход к процессу выбора поставщика», - говорится в сообщении.



В частности, одним из нововведений текущего года стало внедрение категорийных стратегий в так называемых «малых закупках»: это закупки метизов, инструментов, трубопроводной арматуры, строительных материалов, электротехнического оборудования, канцтоваров, хозтоваров, бытовой техники по каталогам крупных производителей либо в интернет-магазинах комплексных поставщиков.



Суть нового подхода состоит в том, что с выбранными поставщиками заранее заключаются договоры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. Цеха выбирают товары непосредственно из имеющейся у поставщика номенклатуры, после чего без промедлений формируется заявка на поставку. Эта схема исключает необходимость дополнительных согласований, существенно снижает транзакционную нагрузку и значительно ускоряет процесс закупок. Благодаря категорийному подходу общее количество проведенных торгов по электротехническому, IT-оборудованию и контрольно-измерительным приборам сократилось с 1 тыс. 437 в 2017 году до 1 тыс. 308 в прошлом году. Прогноз на 2019 год — не более 450 торгов, что дает трехкратное снижение за три года.



В компании отмечают, что такой подход экономит не только время, но и финансовые ресурсы, поскольку поставщикам также удобнее работать с заранее утвержденными товарными номенклатурами, и они готовы предоставлять скидки.

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