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В Екатеринбурге в рамках подготовки к отопительному сезону заменят почти 70 км теплосетей
20 май 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. В Екатеринбурге начались плановые работы по подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020 годов. Об этом говорится на сайте муниципалитета.
В администрациях районов созданы штабы для осуществления оперативного контроля за ходом подготовки жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства и теплоисточников.
«В системе централизованного теплоснабжения в подготовительный период планируется проведение трех серий гидравлических испытаний распределительных и магистральных сетей с отключением горячего водоснабжения (с 26 по 30 мая, со 2 по 4 июля и с 13 по 15 августа)», — говорится в сообщении.
В период подготовки планируется переложить 69,8 километра тепловых сетей, 18,7 километра водопроводных сетей, 10,9 километра сетей канализации, 73,3 километра электрических сетей, 1 километр газовых сетей.
В администрациях районов созданы штабы для осуществления оперативного контроля за ходом подготовки жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства и теплоисточников.
«В системе централизованного теплоснабжения в подготовительный период планируется проведение трех серий гидравлических испытаний распределительных и магистральных сетей с отключением горячего водоснабжения (с 26 по 30 мая, со 2 по 4 июля и с 13 по 15 августа)», — говорится в сообщении.
В период подготовки планируется переложить 69,8 километра тепловых сетей, 18,7 километра водопроводных сетей, 10,9 километра сетей канализации, 73,3 километра электрических сетей, 1 километр газовых сетей.
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