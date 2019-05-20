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В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года. Об этом сообщил RNS начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.



«В данном случае, поскольку ФАС — это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает. Если будет решение такое принято, то мы не видим в этом ничего страшного», — рассказал В. Мишеловин.



Он заявил, что «решение о запрете продаж алкоголя всем, кто младше 21 года, должно приняться на государственном уровне после широкой дискуссии».



Ранее, в марте 2019 года, Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.

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