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«АвтоВАЗ» отзывает почти 33 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с вакуумными усилителями тормозов

УрБК, Москва, 20.05.2019. ПАО «АвтоВАЗ» отзывает 32 тыс. 892 автомобилей марки Lada Largus из-за возможного смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновения повышенного усилия на педаль тормоза, сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.



«Причиной является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», — говорится в сообщении.



На транспортных средствах будет выполнена проверка даты производства вакуумного усилителя и при необходимости его замена.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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