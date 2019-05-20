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Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в апреле вырос на 8,6%

УрБК, Москва, 20.05.2019. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше, чем в апреле 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 25% от общего объема (123 тыс. шт.), что на 6,6% больше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат достиг 52,8 тыс. подержанных экземпляров (+4,8%). Третье место занимает еще один японский бренд — Nissan (27,3 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 10,9%. В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (25,1 тыс. шт.; +16,7%) и KIA (22,8 тыс. шт.; +18,4%).



По итогам 4 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 619,3 тыс. единиц, что на 2,8% больше аналогичного показателя 2018 года.

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