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В Екатеринбурге прокуратура обязала УК «РЭМП-Эльмаш» вернуть жильцам деньги за вывоз мусора
20 май 2019 (16:45)
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. По требованию прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга управляющая компания (УК) «РЭМП-Эльмаш» произвела перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в управлении УК находится семь многоквартирных домов, тарифы на содержание жилья по которым установлены решениями общих собраний собственников помещений.
«При этом, в нарушение пункта 8.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 459-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации твердых коммунальных отходов не была исключена из платы за содержание жилого помещения, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (с 1 января 2019 года — прим. ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
В надзорном ведомстве отметили, что управляющая организация, фактически не осуществляя вывоз твердых коммунальных отходов, взимала плату за эти услуги с населения.
«По данному факту прокуратура генеральному директору ООО «УК «РЭМП-Эльмаш» внесла представление об устранении нарушения закона. По результатам рассмотрения представления управляющей компанией приняты меры по устранению нарушений: в ООО «Единый расчетный центр» направлено поручение о проведении перерасчета по статье «содержание жилья» за период с 1 января по 31 марта 2019 года, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в управлении УК находится семь многоквартирных домов, тарифы на содержание жилья по которым установлены решениями общих собраний собственников помещений.
«При этом, в нарушение пункта 8.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 459-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации твердых коммунальных отходов не была исключена из платы за содержание жилого помещения, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (с 1 января 2019 года — прим. ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
В надзорном ведомстве отметили, что управляющая организация, фактически не осуществляя вывоз твердых коммунальных отходов, взимала плату за эти услуги с населения.
«По данному факту прокуратура генеральному директору ООО «УК «РЭМП-Эльмаш» внесла представление об устранении нарушения закона. По результатам рассмотрения представления управляющей компанией приняты меры по устранению нарушений: в ООО «Единый расчетный центр» направлено поручение о проведении перерасчета по статье «содержание жилья» за период с 1 января по 31 марта 2019 года, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре.
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