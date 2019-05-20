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В Челябинске состоялся форум «Глобальные экологические проблемы УрФО»
20 май 2019 (14:55)
УрБК, Челябинск, 20.05.2019. В Челябинске 19 мая состоялся форум «Глобальные экологические проблемы УрФО». Мероприятие было организовано проектом «Свободные люди». На мероприятии присутствовали эксперты из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Кургана.
Изначально форум «Глобальные экологические проблемы УРФО» должен был состояться в конференц-зале гостиницы «ПаркСити». Однако по техническим причинам его перенесли в городское кафе «Мягкие лапки».
Эксперты обсудили с местными жителями экологические проблемы Урала. Основными темами докладов были: чистый воздух, борьба против строительства Томинского ГОКа, обращение твердых коммунальных отходов в регионах, разработка урана в Курганской области, опыт экологических общественных организаций Урала и Западной Сибири и состояние водных ресурсов в Уральском ФО.
Среди спикеров форума были заявлены руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ в Курганской области Иван Камшилов, представитель движения «Зеленый хоровод» Юлия Кондинкина, представитель движения «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко, председатель движения «Зелёный Фронт» в Свердловской области Сергей Лоскутов, представитель движения «СТОП ГОК» Василий Московец, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский и представитель движения «За природу» Андрей Талевлин.
Изначально форум «Глобальные экологические проблемы УРФО» должен был состояться в конференц-зале гостиницы «ПаркСити». Однако по техническим причинам его перенесли в городское кафе «Мягкие лапки».
Эксперты обсудили с местными жителями экологические проблемы Урала. Основными темами докладов были: чистый воздух, борьба против строительства Томинского ГОКа, обращение твердых коммунальных отходов в регионах, разработка урана в Курганской области, опыт экологических общественных организаций Урала и Западной Сибири и состояние водных ресурсов в Уральском ФО.
Среди спикеров форума были заявлены руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ в Курганской области Иван Камшилов, представитель движения «Зеленый хоровод» Юлия Кондинкина, представитель движения «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко, председатель движения «Зелёный Фронт» в Свердловской области Сергей Лоскутов, представитель движения «СТОП ГОК» Василий Московец, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский и представитель движения «За природу» Андрей Талевлин.
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