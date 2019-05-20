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Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 28 коп.

20 май 2019 (16:25)

УрБК, Москва, 20.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая 2019 года. Курс долл. США снизился на 14,39 коп. до 64,49 руб., евро снизился на 28,33 коп. до 71,96 руб.

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