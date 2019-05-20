Ювелирный рынок ждет массовая чистка

Российские власти реализуют комплекс мер по борьбе с контрафактными ювелирными изделиями. В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене ограничений по частоте проведения плановых проверок на предприятиях, которые работают в этой отрасли. Также на рассмотрении парламента в настоящее время находится проект закона о многократном увеличении административных штрафов за правонарушения в сфере производства и оборота украшений. Сами ювелиры считают, что нововведения приведут к необоснованному увеличению финансовой нагрузки на добросовестных участников рынка и станут причиной массового банкротства предприятий.Позицию чиновников по этой проблеме на прошлой неделе озвучил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, ужесточение регулирования связано с тем, что ежегодный объем оборота контрафактных украшений в России составляет 50 млрд руб., что в 8,3 раза больше уровня легального оборота.«Вероятность того, что ваше изделие заржавеет, либо позеленеет или почернеет в зависимости от того, что там намешано вместо золота, приближается к 70%», — заявил Алексей Моисеев.Он отметил, что сейчас существует высокий риск приобрести в магазинах нелегальные ювелирные изделия, за «редчайшим исключением, когда это фирменный брендовый магазин, где идет отслеживание каждого предмета самим брендом».Позиция участников рынка была сформулирована в открытом письме главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, которое было опубликовано на сайте Гильдии ювелиров России. В этом документе говорится, что последние государственные инициативы нанесут серьезный финансовый ущерб добросовестным участникам рынка.«Предельный размер штрафа за совершение административного правонарушения предлагается увеличить в 20 раз (с 50 тыс. руб. до 1 млн руб.). Это нововведение носит явно избыточный характер и устанавливает несоразмерную меру наказания за совершенные правонарушения. Индексация размера штрафа не обоснована ни уровнем накопленной инфляции с 2010 года (плюс 60%), ни ростом торгового оборота ювелирных предприятий за этот период. Объемы продаж ювелирных изделий с 2010 по 2018 год выросли на 88% в рублевом выражении, но физические объемы производства упали по изделиям из серебра — на 30%, по изделиям из золота — на 20%», — говорится в документе.Участники рынка отмечают, что штрафы в новой редакции закона никак не дифференцированы по тяжести, последствиям и общественной опасности, то есть установлена единая мера ответственности за совершение правонарушений как в легальной, так и в нелегальной сфере оборота драгоценных металлов. К примеру, к единой категории правонарушений отнесены: нелегальное производство, нелегальная торговля, а также нарушение правил хранения и учета.Ситуация осложняется тем, что в скором времени Госдума может принять законопроект об отмене ограничений по частоте проведения плановых проверок на ювелирных предприятиях. Это позволит проводить проверки чаще, чем раз в год.«Традиция проведения контрольных мероприятий в РФ предполагает окончание проверки обязательным привлечением проверяемого к административной ответственности. Минимальный размер штрафа за самое малозначительное правонарушение предлагается установить в размере 750 тыс. руб. Любое, даже эффективно работающее ювелирное предприятие может быть доведено до банкротства за счет частых проверочных мероприятий и высокого размера минимального штрафа», — сообщается в письме ТПП.Авторы документа подчеркивают, что в настоящее время годовой объем продаж ювелирных изделий в РФ составляет 230 млрд руб. На этом рынке работают 16 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общее число торговых точек превышает 22 тыс. единиц. Таким образом, средний оборот ювелирного магазина составляет не более 1,2 млн руб. в месяц. Уровень рентабельности не превышает 8%. Соответственно, среднемесячный доход ювелирной точки составляет около 100 тыс. руб. Это в 7,5 раз ниже уровня размера минимального штрафа, который предусмотрен новым законопроектом.Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин рассказал, что в последние годы госконтроль над отраслью заметно ужесточился.«25 октября 2017 года был подписан перечень поручений президента РФ. Эти поручения касались Единой системы государственного контроля в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Основная задача перечня — кардинальное реформирование нормативно-правового регулирования. Скажем так, это реформирование направленно не столько на либерализацию, сколько на ужесточение. Речь об изменении порядка постановки и снятия с учета в государственных инспекциях пробирного надзора, снятии ограничений на проведение проверок предприятий, относящихся к категории малого предпринимательства, усилении ответственности за правонарушения, мерах по пресечению незаконного оборота и нелегального ввоза», — рассказал Эдуард Уткин.По его мнению, «этот каток остановить невозможно, можно только подкорректировать траекторию его движения. Дабы он вкатал в асфальт не добросовестных участников рынка, а нелегальных производителей, контрабандистов».Как отмечают эксперты, в наиболее уязвимом положении находятся предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере продажи ювелирной продукции. По данным Росстата, их доля на рынке в настоящее время составляет 99%. Из-за низкой рентабельности и усиления административного давления большинство малых и средних предприятий в ближайшие годы могут полностью свернуть свою деятельность.