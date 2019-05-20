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ЕМУП «Спецавтобаза» объявило конкурсы по выбору подрядчиков для транспортировки мусора
20 май 2019 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Региональный оператор по обращению с отходами в восточной зоне Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза» объявил конкурсы по выбору подрядчиков для транспортировки мусора. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Стоимость каждого лота варьируется от 133 млн до 3,1 млрд руб. Договоры будут действовать максимум до 30 июня 2022 года.
Сейчас ЕМУП «Спецавтобаза» работает с одним генподрядчиком по транспортировке отходов — компанией «Транссервис». Срок договора с ней истекает уже через месяц.
Ранее Управление ФАС России по Свердловской области возбудило дело в отношении ЕМУП «Спецавтобаза» за сокрытие информации о проводимых торгах в рамках обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по признакам нарушения части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции.
Стоимость каждого лота варьируется от 133 млн до 3,1 млрд руб. Договоры будут действовать максимум до 30 июня 2022 года.
Сейчас ЕМУП «Спецавтобаза» работает с одним генподрядчиком по транспортировке отходов — компанией «Транссервис». Срок договора с ней истекает уже через месяц.
Ранее Управление ФАС России по Свердловской области возбудило дело в отношении ЕМУП «Спецавтобаза» за сокрытие информации о проводимых торгах в рамках обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по признакам нарушения части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции.
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