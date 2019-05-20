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В России на начало апреля задолженность по зарплате составляла почти 2,9 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.05.2019. В России на начало апреля задолженность по зарплате составляла почти 2,9 млрд руб., при этом в первые два месяца этого года было погашено долгов на такую же сумму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову.



«На особом контроле правительства находятся задачи по снижению задолженности по заработной плате. По наиболее актуальным данным, на 1 апреля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2,9 млрд руб. Но в то же время за период января-февраля текущего года была погашена задолженность перед 68 тыс. работников на общую сумму 2,9 млрд руб.», — сказала Татьяна Голикова.



В прошлом году, по ее словам, была ликвидирована задолженность по заработной плате перед 540 тыс. работников в общей сложности на сумму 13,6 млрд руб.



«Вы видите, что данные официальной статистики и данные, которые мы приводим по погашению задолженности по заработной плате, отличаются. Это факт, который имеет место быть и который подтверждается данными Роструда», — отметила заместитель председателя правительства РФ.

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